Sette milioni di utenti sono stati coinvolti in una truffa legata a sette applicazioni false su Android, che si sono fatte passare per servizi legittimi. Queste app sono riuscite a superare i controlli di Google, anche grazie a tecniche che permettono di aggirare i filtri di sicurezza. Quando si inserisce il numero di un bersaglio, vengono eseguite operazioni tecniche che consentono di monitorare o manipolare i dati.

? Punti chiave Come hanno fatto 28 app fake a superare i filtri di Google?. Cosa accade tecnicamente quando si inserisce il numero di un bersaglio?. Come possono gli utenti recuperare i soldi pagati con metodi esterni?. Perché i truffatori hanno scelto proprio quei mercati geografici specifici?.? In Breve 28 app malevole hanno coinvolto 7 milioni di utenti su Android.. Target principali concentrati in India e nella regione Asia-Pacifico.. Rimborso possibile solo tramite Google per pagamenti con canali ufficiali.. I dati mostrati erano simulazioni casuali generate da database preimpostati.. Oltre sette milioni di utenti sono stati coinvolti dalla diffusione globale di CallPhantom, una rete di 28 applicazioni malevole identificate dai ricercatori di ESET sul Google Play Store.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Truffa CallPhantom: 7 milioni di utenti ingannati da app fake su Android

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