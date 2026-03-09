YouTube lancia le chat private in Italia | come funzionano i messaggi segreti nell’app

A partire da marzo 2026, YouTube ha introdotto le chat private in Italia, consentendo agli utenti di inviare e ricevere messaggi diretti all’interno dell’app. Questa funzione, già attiva in alcuni paesi europei, permette di comunicare in modo più riservato con altri utenti, aprendo nuove possibilità di interazione sulla piattaforma. La novità riguarda sia dispositivi mobili che desktop, integrandosi nelle modalità di comunicazione già esistenti.

Da marzo 2026, YouTube ha esteso la funzione di messaggistica diretta a un nuovo gruppo di Paesi europei, includendo finalmente anche l’Italia. Si tratta di un aggiornamento significativo che porta la piattaforma video più popolare al mondo a competere direttamente con giganti della messaggistica come WhatsApp, Telegram e Instagram, offrendo agli utenti la possibilità di chattare senza mai abbandonare l’ecosistema YouTube. La novità era già stata testata a partire da ottobre scorso con gli utenti di Irlanda e Polonia, e ora approda nel nostro Paese con alcune limitazioni precise: la funzione è disponibile esclusivamente per maggiorenni e solo attraverso l’app mobile per Android e iOS. 🔗 Leggi su Screenworld.it

