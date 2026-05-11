Rubano un’Alfa Romeo MiTo ritrovata poche ore dopo dalla Polizia Provinciale a Lusciano

Una vettura Alfa Romeo MiTo è stata rubata nella mattinata lungo la Strada Provinciale 335 nel territorio di Lusciano. Poche ore dopo il furto, una pattuglia della Polizia Provinciale di Caserta ha rinvenuto l’auto nel medesimo comune, durante un servizio di controllo del territorio. La vettura è stata riconsegnata ai proprietari, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sugli autori del furto.

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Rubata poche ore prima e già ritrovata dagli agenti della Polizia Provinciale di Caserta. È accaduto lungo la Strada Provinciale 335, nel territorio del comune di Lusciano, dove una pattuglia impegnata nelle attività di controllo del territorio ha individuato un’Alfa Romeo MiTo risultata rubata. L’auto è stata recuperata nel corso delle ordinarie attività di vigilanza coordinate dal comandante della Polizia Provinciale Biagio Chiariello. Dopo gli accertamenti di rito, il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario, residente a Caserta. Un’attività che si inserisce nell’indirizzo istituzionale tracciato dal presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano, finalizzato a rafforzare la presenza operativa sul territorio provinciale e a garantire maggiore tutela alle comunità locali.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Rubano un’Alfa Romeo MiTo, ritrovata poche ore dopo dalla Polizia Provinciale a Lusciano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Nicola Romeo: la Basilicata celebra il mito dell’Alfa RomeoIl Consiglio Regionale della Basilicata ospiterà giovedì 23 aprile 2026, alle ore 10:30, nella Sala 3 situata al piano terra, la conferenza stampa... Alfa Romeo Spider: il mito Pininfarina sfila ad Arese dopo 60 anni?? Cosa sapere Il Museo Alfa Romeo di Arese celebra sessant'anni di storia della Spider Duetto.