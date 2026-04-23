Alfa Romeo Spider | il mito Pininfarina sfila ad Arese dopo 60 anni

Da ameve.eu 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Museo Alfa Romeo di Arese è in corso una mostra dedicata alla Spider Duetto, che celebra i suoi sessant’anni di storia. L’esposizione ripercorre le quattro generazioni della vettura, tutte realizzate tra il 1966 e il 1994, e mette in mostra modelli e dettagli che hanno segnato un’epoca nel mondo delle auto sportive. La rassegna rappresenta un’occasione per rivivere un capitolo importante del design e della tradizione automobilistica italiana.

?? Cosa sapere Il Museo Alfa Romeo di Arese celebra sessant'anni di storia della Spider Duetto. La mostra ripercorre le quattro generazioni della vettura Pininfarina prodotte tra 1966 e 1994. Il Museo Alfa Romeo di Arese celebra sessant'anni di storia dell'iconica Spider Duetto con una mostra dedicata che ripercorre le quattro generazioni della vettura, presentata al pubblico attraverso una sfilata internazionale di modelli d'epoca. L'esposizione aperta nel cuore del polo museale milanese of .🔗 Leggi su Ameve.eu

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