Alfa Romeo Spider | il mito Pininfarina sfila ad Arese dopo 60 anni

Al Museo Alfa Romeo di Arese è in corso una mostra dedicata alla Spider Duetto, che celebra i suoi sessant’anni di storia. L’esposizione ripercorre le quattro generazioni della vettura, tutte realizzate tra il 1966 e il 1994, e mette in mostra modelli e dettagli che hanno segnato un’epoca nel mondo delle auto sportive. La rassegna rappresenta un’occasione per rivivere un capitolo importante del design e della tradizione automobilistica italiana.

?? Cosa sapere Il Museo Alfa Romeo di Arese celebra sessant'anni di storia della Spider Duetto. La mostra ripercorre le quattro generazioni della vettura Pininfarina prodotte tra 1966 e 1994. Il Museo Alfa Romeo di Arese celebra sessant'anni di storia dell'iconica Spider Duetto con una mostra dedicata che ripercorre le quattro generazioni della vettura, presentata al pubblico attraverso una sfilata internazionale di modelli d'epoca. L'esposizione aperta nel cuore del polo museale milanese of .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alfa Romeo Spider: il mito Pininfarina sfila ad Arese dopo 60 anni Notizie correlate Alfa Romeo Spider: i 60 anni del "Duetto" più amatoCompie sessant'anni l'Alfa Romeo 1600 Spider, presentata al Salone dell'Auto di Ginevra il 10 marzo 1966 e soprannominata "Duetto" in seguito a un... Nicola Romeo: la Basilicata celebra il mito dell’Alfa RomeoIl Consiglio Regionale della Basilicata ospiterà giovedì 23 aprile 2026, alle ore 10:30, nella Sala 3 situata al piano terra, la conferenza stampa... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Alfa Romeo Spider Duetto celebra sessant’anni; I 60 anni di storia dell'Alfa Romeo Spider Duetto; Alfa Romeo Spider Duetto celebra sessant’anni; Sessant’anni di pura emozione: la Alfa Romeo Spider Duetto continua a conquistare il cuore degli Alfisti. Alfa Romeo Spider, 60 anni di leggenda: il mito del Duetto accende ancora il cuore degli AlfistiCon oltre 124.000 esemplari venduti e 28 anni di carriera, è il modello Alfa Romeo più longevo e diffuso nel mondo A sessant’anni dal suo debutto, avvenuto al Salone di Ginevra del 1966, Alfa Romeo Sp ... clubalfa.it Alfa Romeo Spider Duetto: storia, modelli ed evoluzione della spider italianaScopri la storia dell’Alfa Romeo Spider Duetto: modelli, evoluzione e curiosità della celebre spider italiana amata dagli appassionati. newsauto.it ALFA ROMEO SPIDER DUETTO COMPIE 60 ANNI - La Alfa Romeo celebra i 60 anni della storica Alfa Romeo Spider Duetto, una delle roadster più iconiche del design italiano, nata nel 1966 e ancora oggi protagonista di eventi e collezionismo. Progettata - facebook.com facebook 1970, Alfa Romeo Spider 1750. La linea firmata Pininfarina è ormai un’icona: cofano lungo, coda affusolata, proporzioni perfette che sembrano scolpite dal vento. Il 1750 rappresenta il punto di equilibrio tra eleganza e carattere: motore brillante, risposta pront x.com