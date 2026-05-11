Due persone sono state arrestate a circa 300 chilometri di distanza da Faenza, in relazione a un furto di Rolex ai danni di due anziani. Con loro è stata trovata anche una neonata. Nei loro confronti era stata emessa a febbraio un’ordinanza di custodia cautelare in carcere dal giudice del Tribunale di Ravenna, che li considera sospettati di aver compiuto i furti avvenuti nella città.

Faenza (Ravenna), 11 maggio 2026 – Su di loro pendeva un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa lo scorso febbraio dal gip del Tribunale di Ravenna, in quanto ritenuti presunti responsabili di due furti messi a segno a Faenza. Chi sono i due ladri . Stiamo parlando di due stranieri, un uomo e una donna, tratti in arresto dai carabinieri della Stazione di Silvi Marina, località situata in provincia di Teramo. I suddetti episodi si erano verificati il 2 novembre dello scorso anno, quando in altrettante e distinte circostanze, a due anziani avvicinati dalla donna erano stati sfilati dal polso i loro preziosi orologi. In particolare a un uomo disabile era stato asportato un Rolex del valore di 7mila euro, mentre ad una 90enne era stato sottratto un Rolex Datejust.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rubano Rolex a 2 anziani: ladri arrestati a 300 km di distanza, con loro anche una neonata

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