Nel tardo pomeriggio nel comune vesuviano, due uomini sono stati arrestati dai Carabinieri dopo aver tentato di rubare un’auto e aver cercato di fuggire verso la caserma dell’Arma. I due, già noti alle forze dell’ordine, sono stati fermati dopo una fuga che si è conclusa con il loro arresto. L’episodio si è verificato in un'area residenziale della zona.

Tentano il furto di un’auto e finiscono direttamente tra le braccia dei Carabinieri. È successo nel tardo pomeriggio nel comune vesuviano, dove Antonio Pignetti e Carmine Liberti, già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dopo una fuga tanto rocambolesca quanto sfortunata. I due giovani avevano appena rubato una Fiat 500X parcheggiata in strada quando si sono imbattuti nell’alt imposto da una pattuglia dei Carabinieri. Alla vista dei militari, hanno deciso di darsi alla fuga dando il via a un inseguimento per le strade cittadine. La corsa è però terminata in una strada senza uscita: i due hanno abbandonato il veicolo e hanno proseguito la fuga a piedi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - San Sebastiano al Vesuvio, rubano auto e fuggono nella caserma dei Carabinieri: arrestati due ladri

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