Rubano la bicicletta ad una ragazza | uno di loro trovato anche con la droga

Due ragazzi di 18 anni residenti nell’alta padovana sono stati denunciati dai carabinieri di Tombolo per aver rubato una bicicletta a una ragazza. Durante le operazioni di verifica, uno dei due è stato trovato in possesso di droga. I militari hanno ricostruito la vicenda e identificato i responsabili, che ora devono rispondere di furto in concorso.

I carabinieri della stazione di Tombolo hanno denunciato due 18enni residenti nell’alta padovana, ritenuti responsabili del reato di furto in concorso. I fatti si sono verificati nel primo pomeriggio di ieri 29 aprile in località Abbazia Pisani a Villa del Conte. Una giovane residente proprio di.🔗 Leggi su Padovaoggi.it [English Audio] Mistress Became Bride, But Ex-Wife’s Red Dress Entrance Stunned the Entire Ceremony! Notizie correlate Leggi anche: Arisa: "Altro che principe azzurro, ho trovato una principessa. Gli uomini? Con loro ero uno zerbino" Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Rubano la bicicletta ad una ragazza: uno di loro trovato anche con la droga; Rubano la bici a 13enne, la polizia locale la ritrova grazie al gps; Rubano le bici ma vengono riconosciuti dai proprietari, scatta l’inseguimento e intervengono i carabinieri: un arresto; Rubano bici e tv a due stranieri: indignazione a Eboli. Rubano una bicicletta e tentano di estorcere soldi al proprietario: arrestati in treFabriano (Ancona), 3 novembre 2025 - Rubano una bicicletta e tentano il cavallo di ritorno: tre arresti. I carabinieri della compagnia di Fabriano hanno arrestato per estorsione tre ventenni ... ilrestodelcarlino.it LabTv. . Il deputato di Forza Italia Francesco Maria Rubano ha incontrato il comandante provinciale dell’Arma, consegnando un dossier sulle attività svolte e rilanciando l’impegno su sicurezza, organici e dialogo costante con le istituzioni locali. - facebook.com facebook