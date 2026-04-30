Rubano la bicicletta ad una ragazza | uno di loro trovato anche con la droga

Da padovaoggi.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due ragazzi di 18 anni residenti nell’alta padovana sono stati denunciati dai carabinieri di Tombolo per aver rubato una bicicletta a una ragazza. Durante le operazioni di verifica, uno dei due è stato trovato in possesso di droga. I militari hanno ricostruito la vicenda e identificato i responsabili, che ora devono rispondere di furto in concorso.

I carabinieri della stazione di Tombolo hanno denunciato due 18enni residenti nell’alta padovana, ritenuti responsabili del reato di furto in concorso. I fatti si sono verificati nel primo pomeriggio di ieri 29 aprile in località Abbazia Pisani a Villa del Conte. Una giovane residente proprio di.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

[English Audio] Mistress Became Bride, But Ex-Wife’s Red Dress Entrance Stunned the Entire Ceremony!

Video [English Audio] Mistress Became Bride, But Ex-Wife’s Red Dress Entrance Stunned the Entire Ceremony!

Notizie correlate

Leggi anche: Arisa: "Altro che principe azzurro, ho trovato una principessa. Gli uomini? Con loro ero uno zerbino"

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Rubano la bicicletta ad una ragazza: uno di loro trovato anche con la droga; Rubano la bici a 13enne, la polizia locale la ritrova grazie al gps; Rubano le bici ma vengono riconosciuti dai proprietari, scatta l’inseguimento e intervengono i carabinieri: un arresto; Rubano bici e tv a due stranieri: indignazione a Eboli.

Rubano una bicicletta e tentano di estorcere soldi al proprietario: arrestati in treFabriano (Ancona), 3 novembre 2025 - Rubano una bicicletta e tentano il cavallo di ritorno: tre arresti. I carabinieri della compagnia di Fabriano hanno arrestato per estorsione tre ventenni ... ilrestodelcarlino.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.