A Bergamo, i carabinieri hanno tentato di bloccare un uomo di 39 anni che non si è fermato all’alt durante un controllo. L’uomo ha proseguito la corsa a velocità sostenuta, cercando di sfuggire alle forze dell’ordine, prima di essere fermato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio si è verificato nel centro della città, dove sono stati intensificati i controlli per contrastare comportamenti pericolosi.

I carabinieri di Bergamo hanno arrestato un 39enne per resistenza a pubblico ufficiale. L’arresto è avvenuto al termine di un inseguimento scattato dopo che l’uomo, senza patente, non si è fermato all’alt dei carabinieri e si è sviluppato lungo diverse arterie della provincia bergamasca, tra i territori di Gorle, Ranica, Villa di Serio, Alzano Lombardo e Albino, con manovre estremamente pericolose: sorpassi azzardati e velocità che raggiungevano punte di circa 140 kmh. Il 39enne ha proseguito la fuga anche su strade secondarie e sterrate, fino a perdere il controllo del mezzo, che si è ribaltato in località Fiobbio di Albino. Nonostante l’incidente, l’uomo illeso, è uscito dall’auto e ha tentato di proseguire la fuga a piedi, ma è stato poi raggiunto e bloccato dai militari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bergamo, non si ferma all'alt dei carabinieri: l'inseguimento a folle velocità e l'arresto

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