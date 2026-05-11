Rozzano intitolerà una via a Paolo Antonacci

A Rozzano sarà intitolata una strada a Paolo Antonacci, padre del cantante Biagio Antonacci. La decisione è stata comunicata durante la trasmissione televisiva “Domenica In”, dove Biagio Antonacci è stato intervistato da Mara Venier. L’annuncio ha suscitato emozione e soddisfazione nel cantante, che ha condiviso con il pubblico questa scelta del Comune. La cerimonia ufficiale di intitolazione non ha ancora una data stabilita.

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Emozione e orgoglio per Biagio Antonacci, che durante “Domenica In“, intervistato da Mara Venier, ha annunciato una notizia molto speciale: il Comune di Rozzano intitolerà una strada a suo padre, Paolo Antonacci. L’artista, visibilmente commosso, ha condiviso il ricordo degli anni vissuti nella sua città d’origine, parlando con affetto delle sue radici e del legame mai interrotto con Rozzano. L’annuncio ha rappresentato uno dei momenti più intensi dell’intervista, accolta con grande emozione anche dal pubblico in studio. Paolo Antonacci è stato una figura molto conosciuta e stimata sul territorio. Oltre ad aver ricoperto il ruolo di assessore nella giunta dell’allora sindaco Enrico Sala, si è distinto soprattutto per il suo costante impegno nel volontariato e nel sociale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rozzano intitolerà una via a Paolo Antonacci ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Rozzano intitola una strada a Paolo Antonacci, papà di BiagioRozzano, 10 maggio 2026 – Biagio Antonacci annuncia in diretta tv, a “Domenica In” che Rozzano intitolerà una strada a suo padre Paolo. Milano intitolerà una strada a Nino RotaMilano ricorderà il compositore Nino Rota, celebre in tutto il mondo soprattutto per le sue colonne sonore, ma fondamentale anche nella storia della... Argomenti più discussi: Rozzano intitolerà una via a Paolo Antonacci; Rozzano intitola una strada a Paolo Antonacci, papà di Biagio; Rozzano intitola una strada a Paolo Antonacci papà di Biagio.