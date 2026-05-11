Route 66 | nuovi francobolli celebrano il centenario della Mother Road

Sono stati emessi nuovi francobolli per celebrare il centenario della Route 66, nota come la Mother Road. Le immagini utilizzate sui francobolli sono state create partendo da fotografie di Schwartz, trasformate attraverso un processo di stampa appositamente studiato. Il materiale visivo che ha fornito le immagini è stato ritrovato in modo casuale da un ricercatore che ha scoperto le fotografie in un archivio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come sono state trasformate le foto di Schwartz in francobolli?. Chi ha permesso il ritrovamento casuale di questo materiale visivo?. Quali luoghi iconici della Mother Road sono stati scelti per la serie?. Come influenzerà questa collezione la percezione moderna della Route 66?.? In Breve Design ispirato ai 42 viaggi fotografici di David J. Schwartz.. Greg Breeding coordina il progetto artistico per le poste USPS.. Percorso di 4 mila km tra Illinois e California.. Serie Forever composta da otto pezzi per il centenario.. Le poste degli Stati Uniti celebrano il centenario della Route 66 lanciando una serie filatelica denominata Forever, composta da otto francobolli che rendono omaggio alla celebre Mother Road.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Route 66: nuovi francobolli celebrano il centenario della Mother Road ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La Route 66 compie 100 anni, il mito americano che ha inventato il viaggio on the road(Adnkronos) – Compie 100 anni la Route 66, sicuramente la strada più iconica d’America e simbolo universale per tutti noi del viaggio on the road. Regno Unito, i nuovi francobolli emessi in occasione del centenario della regina Elisabetta IINel Regno Unito, la Royal Mail ha annunciato una nuova serie di francobolli dedicati a Elisabetta II, in occasione del centenario della sua nascita.