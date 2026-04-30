La Route 66 compie 100 anni il mito americano che ha inventato il viaggio on the road

La Route 66 festeggia il suo centenario, un secolo da quando è stata aperta al traffico. Riconosciuta come una delle strade più famose degli Stati Uniti, è diventata un'icona del viaggio su strada. Nel corso degli anni, ha rappresentato un simbolo culturale e storico, attirando turisti e appassionati di tutto il mondo. La sua lunga storia è fatta di cambiamenti, percorsi e leggende che si sono accumulate nel tempo.

(Adnkronos) – Compie 100 anni la Route 66, sicuramente la strada più iconica d’America e simbolo universale per tutti noi del viaggio on the road. Un secolo dopo la sua inaugurazione, la “Mother Road” continua a rappresentare un immaginario collettivo fatto di libertà, scoperta e cultura pop, capace di attraversare intere generazioni e confini geografici. La Route 66 nasce nel lontano 1926 per collegare le città di Chicago e Los Angeles, la Route 66 si sviluppa per quasi 4.000 chilometri attraversando ben otto Stati americani. Più che una semplice arteria stradale, è stata fin da subito un’infrastruttura strategica per lo sviluppo economico e sociale degli Stati Uniti, favorendo a quei tempi il commercio, la mobilità interna e l’integrazione tra aree urbane e rurali.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Route 66 senza occhi: il viaggio di Alessandro Pallaro contro il buio? Cosa sapere Alessandro Pallaro presenta il progetto Viaggio oltre il buio giovedì 7 maggio a Talmassons. Roberto Carlos compie 53 anni: l’Inter celebra il mito dal sinistro fenomenale che ha segnato la storiadi Lorenzo VezzaroRoberto Carlos festeggiato dal club nerazzurro: il ricordo della stagione 1995/96 e di quel debutto leggendario con il Biscione. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Il mito della Route 66 compie 100 anni. Il mito della Route 66 compie 100 anniUn secolo che parla la lingua dei motori, con le automobili grandi protagoniste di una storia che racconta gli Stati Uniti più veraci e genuini ... ruoteclassiche.quattroruote.it La Route 66 compie 100 anni: da Springfield partono i festeggiamentiA Springfield partono le celebrazioni per i 100 anni della Route 66, dal 30 aprile al 3 maggio 2026, tra musica, eventi e storia della mitica Mother Road ... siviaggia.it