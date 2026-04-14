La Royal Mail del Regno Unito ha reso noto il rilascio di una serie di francobolli commemorativi dedicati a Elisabetta II, in occasione del centenario della sua nascita. La serie include diverse immagini della sovrana, riprodotte sui nuovi timbri, che saranno messi in circolazione nelle prossime settimane. La scelta di questa emissione si inserisce nel contesto delle celebrazioni ufficiali del centenario.

Nel Regno Unito, la Royal Mail ha annunciato una nuova serie di francobolli dedicati a Elisabetta II, in occasione del centenario della sua nascita. La collezione comprende otto francobolli che ripercorrono la vita della sovrana, dall’infanzia fino agli ultimi anni di regno, con immagini che raccontano ogni decennio della sua lunga storia. A questi si aggiungono altri quattro francobolli dedicati alle sue grandi passioni, in particolare i cani e i cavalli. I nuovi esemplari saranno in vendita dal 21 aprile e porteranno anche la silhouette del figlio, Carlo III, a segnare il passaggio tra due epoche della monarchia britannica. Questo articolo...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Regno Unito, i nuovi francobolli emessi in occasione del centenario della regina Elisabetta II

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