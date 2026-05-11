Round about miles - Ugo Sbisà - Fabio Boltro - Roberto Ottaviano

ROUND ABOUT MILES Un racconto fra musica e parole(nel 100°anniversario della nascita di Miles Davis)Recital di musica e parole a cura di Ugo SbisàFLAVIO BOLTRO, tromba – ROBERTO OTTAVIANO, sax – EUGENIO MACCHIA, pianoforte – GIUSEPPE BASSI, contrabbasso – MIMMO CAMPANALE, batteria – UGO SBISÀ.🔗 Leggi su Baritoday.it

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