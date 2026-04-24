Intelligenza artificiale | è in libreria Il futuro non è un algoritmo di Fabio De Felice e Roberto Race

In libreria è disponibile il nuovo saggio che analizza le applicazioni, gli impatti e i limiti dell'intelligenza artificiale. Gli autori affrontano le trasformazioni che questa tecnologia sta portando in vari settori, offrendo uno sguardo approfondito sulle sue implicazioni pratiche. Il testo si concentra sui temi legati all’evoluzione dell’IA senza entrare in considerazioni speculative, fornendo informazioni chiare e concrete su un argomento di crescente interesse.

Il saggio esplora applicazioni, implicazioni e limiti dell’IA, interrogando le trasformazioni del lavoro, della vita sociale e dell’identità umana L’innovazione coincide davvero con il progresso? Va accolta senza eccezioni o esistono limiti oltre i quali l’uomo rischia di subirla? Il futuro non è un algoritmo. Viaggio tra tecnologia, crisi e desiderio di senso, saggio di Fabio De Felice e Roberto Race (pubblicato da Luiss University Press, nella collana Bellissima, con prefazione di Gianluca Comandini e postfazione di Vincenzo Paglia) muove da questo nodo centrale del nostro tempo per provare ad affrontare la sfida posta all’umanità dall’intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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