Truffa sventata | anziana salvata da 4.500 euro di truffa

Una truffa ai danni di un’anziana è stata evitata quando un dipendente di un ufficio postale nella provincia di Chieti ha intercettato un tentativo di raggiro. L’uomo ha notato comportamenti sospetti mentre la donna si preparava a prelevare 4.500 euro, e ha immediatamente bloccato la transazione. La pronta reazione ha impedito che la signora perdesse i risparmi, sottolineando l’importanza della vigilanza negli sportelli.

Un ufficio postale della provincia di Chieti ha sventato una truffa ai danni di un'anziana cliente, evitando che la donna prelevasse 4.500 euro su richiesta di un presunto nipote. L'episodio, avvenuto nei giorni scorsi, è stato reso noto dalla direttrice della sede postale, che ha raccontato come l'insistenza del truffatore e l'importo inusuale del prelievo l'abbiano insospettita. La signora, cliente abituale dell'ufficio postale, si è presentata in tarda mattinata per prelevare la somma, spiegando che serviva per pagare una sanzione a carico della figlia, trattenuta in caserma. Durante l'operazione, la donna era al telefono con un uomo che si spacciava per il nipote e insisteva per rimanere in linea.