In Prefettura la consegna delle borse di studio in favore di orfani di dipendenti delle forze dell' ordine

Nella mattinata di ieri si è svolta una cerimonia presso la prefettura di Catania, durante la quale sono state consegnate delle borse di studio destinate agli orfani di dipendenti delle forze dell’ordine. L’evento ha visto la partecipazione del prefetto, dei rappresentanti delle forze dell’ordine e della presidente del Club Inner Wheel di Catania, che hanno presenziato alla consegna.

Si è tenuta nella mattinata di ieri presso il salone di rappresentanza della prefettura di Catania, alla presenza del prefetto, dei vertici provinciali delle forze dell'ordine e della presidente del Club Inner Wheel di Catania, una cerimonia di consegna di borse di studio a sostegno delle.