A Sal Da Vinci la targa con la medaglia della città di Napoli | cerimonia nel Maschio Angioino

Mercoledì 11 marzo alle 12 si è svolta al Maschio Angioino una cerimonia in cui è stata consegnata a Sal Da Vinci una targa con la medaglia della città di Napoli. L'evento si è tenuto nella sala dei Baroni, con la partecipazione del sindaco della città. La cerimonia ha visto la consegna ufficiale del riconoscimento al cantante e attore.

