Morto in moto a 20 anni il Garibaldi Da Vinci osserva un minuto di silenzio e lancia una raccolta fondi

Un giovane di 20 anni, ex studente dell’indirizzo Cat, è deceduto a causa di un incidente in moto. La scuola ha osservato un minuto di silenzio in suo ricordo e ha annunciato l’avvio di una raccolta fondi. La notizia è stata comunicata attraverso un messaggio ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.

“In seguito ad un grave incidente, ieri è venuto a mancare Prati Glauco Igor, nostro ex studente dell'indirizzo Cat, diplomatosi lo scorso anno. Per ricordarlo, oggi il nostro istituto osserva un minuto di silenzio ed i rappresentanti degli studenti hanno organizzato una raccolta fondi per. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Morto in moto a 20 anni, il Garibaldi Da Vinci osserva un minuto di silenzio e lancia una raccolta fondi Articoli correlati Svizzera: aula Camera osserva minuto di silenzio per vittimeRoma, 13 gen (Adnkronos) - L'aula della Camera, su richiesta del presidente Lorenzo Fontana, ha osservato un minuto di silenzio per le vittime... Leggi anche: Fedeli: Assemblea gruppi Pd osserva minuto di silenzio, 'grazie per quanto fatto'