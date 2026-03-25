Il campetto situato in via dei Frentani a Chieti sta per essere riqualificato e intitolato a Michael Luciani, un giovane di 26 anni morto in un incidente stradale il 18 ottobre 2024, a circa un mese dall'apertura della sua pizzeria nel quartiere. Attualmente è in corso una raccolta fondi per finanziare i lavori di ristrutturazione, con l’obiettivo di concluderli entro maggio.

“Abbiamo pensato – spiega Andrea Fornarelli, presidente dell'associazione - che riportare il sano sport nel rione del Tricalle fosse una priorità perché Michael qui ci è nato, come tanti altri ragazzi dell'associazione. Quindi è una nostra priorità salvaguardare anche la generazione futura, offrendole uno spazio per praticare lo sport che manca qui come in altri rioni. Infatti non si vedono più bambini per strada a giocare, non si vedono più campetti nei quartieri e così abbiamo voluto realizzare questo progetto come meglio potevamo, grazie anche a degli aiuti che ci sono arrivati da privati e non. Naturalmente continuiamo a chiedere un sostegno a chiunque senta di potercelo dare, singoli cittadini o aziende, all'attuale amministrazione comunale e alla prossima, perché qui non si parla né di bandiere o colori politici. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Il campetto del Tricalle rinasce a nuova vita nel nome di Michael Luciani, attiva una raccolta fondi per i lavori

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