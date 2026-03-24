Harry Potter ora sappiamo quando esce il primo trailer della serie HBO

Warner e HBO hanno annunciato che il primo trailer della serie ispirata a Harry Potter sarà pubblicato nei prossimi giorni. È stata condivisa online una nuova immagine del protagonista vestito con la divisa da Quidditch, senza ulteriori dettagli sulla data di uscita. La serie è attesa dai fan e sarà prodotta da entrambe le aziende.

Warner e HBO hanno diffuso in rete una nuova immagine del protagonista in divisa da Quidditch e con il celebre numero 7, ma ha anche rivelato quando uscirà in streaming il trailer HBO ha diffuso in rete una nuova immagine ufficiale di Harry Potter anticipando al contempo quando potremo finalmente vedere il primo trailer della serie tratta dai romanzi di J.K. Rowling. La nuova serie televisiva di Harry Potter prodotta da HBO presenta un cast completamente rinnovato rispetto ai film e approfondirà maggiormente le vicende raccontate nei sette romanzi della scrittrice. Quando esce in streaming il primo trailer di Harry Potter? Nel diffondere la nuova immagine ufficiale della serie, che ritrae di spalle il protagonista interpretato da Dominic McLaughlin in tenuta da Quidditch con il classico numero 7 stampato sul retro della . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Harry Potter, ora sappiamo quando esce il primo trailer della serie HBO Articoli correlati Leggi anche: HBO Max, il trailer di Lanterns: quando esce la serie Dc Leggi anche: HBO Max è live in Italia con Harry Potter, DC, Warner Bros, serie HBO e le Olimpiadi Invernali Harry Potter and the Cursed Child (2026) - First Look Trailer | Warner Bros. Approfondimenti e contenuti su Harry Potter Discussioni sull' argomento Antony Starr vorrebbe un ruolo in un noto franchise; Conan il Barbaro, cosa sappiamo sul nuovo film. Harry Potter, ora sappiamo quando esce il primo trailer della serie HBOWarner e HBO hanno diffuso in rete una nuova immagine del protagonista in divisa da Quidditch e con il celebre numero 7, ma ha anche rivelato quando uscirà in streaming il trailer ... movieplayer.it Harry Potter, svelata la prima immagine della serie: cosa sta per uscire?HBO pubblica la prima immagine ufficiale della serie di Harry Potter e lancia un messaggio: teaser in arrivo? Ecco cosa sappiamo finora. vgmag.it Harry Potter, Transformers e i Minions hanno nuovi vicini a Pechino: Li Bai, un leggendario poeta di oltre 1.000 anni fa le cui opere sono ancora ampiamente ricordate in Cina. Un nuovo ristorante a tema agli Universal Beijing Resort porta l'esperienza della di x.com Harry potter &Edvige Ritratto in rilievo 11x8. possibilità di personalizzare con la propria foto, per info e prezzo contattatemi in pvt. - facebook.com facebook