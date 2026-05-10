Al Bano-Power la figlia Romina Carrisi oggi a Verissimo dopo lo scontro mediatico
Oggi a Verissimo, Romina Carrisi sarà ospite del programma. La figlia di Al Bano si esprimerà su quanto accaduto recentemente, dopo un periodo di attenzione mediatica e scontri pubblici. La sua presenza in televisione arriva dopo le tensioni che hanno coinvolto la famiglia e le vicende che hanno fatto discutere i media. La puntata andrà in onda domenica 10 maggio.
(Adnkronos) – Romina Carrisi sarà ospite oggi, domenica 10 maggio, a Verissimo dove parlerà per la prima volta pubblicamente dello scontro mediatico che nelle ultime settimane ha coinvolto i suoi genitori, Romina Power e Al Bano, puntando nuovamente i riflettori sulla dolorosa vicenda della scomparsa della figlia Ylenia. La polemica è esplosa dopo l'intervista rilasciata. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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