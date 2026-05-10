Al Bano-Power la figlia Romina Carrisi oggi a Verissimo dopo lo scontro mediatico

Oggi a Verissimo, Romina Carrisi sarà ospite del programma. La figlia di Al Bano si esprimerà su quanto accaduto recentemente, dopo un periodo di attenzione mediatica e scontri pubblici. La sua presenza in televisione arriva dopo le tensioni che hanno coinvolto la famiglia e le vicende che hanno fatto discutere i media. La puntata andrà in onda domenica 10 maggio.

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