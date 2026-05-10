Romina Carrisi ha commentato le recenti tensioni tra i suoi genitori durante un’intervista. Ha detto che sua sorella ricorda momenti più difficili e ha fatto riferimento a un confronto televisivo avvenuto negli ultimi giorni. La figlia ha espresso le sue impressioni senza entrare nel dettaglio delle cause dello scontro tra i genitori. La famiglia è al centro dell’attenzione dopo le dichiarazioni pubbliche e i recenti eventi televisivi.

Le parole della figlia della storica coppia dopo lo scontro televisivo degli ultimi giorni. Le tensioni tra Al Bano e Romina Power continuano a far discutere, soprattutto dopo le recenti interviste che hanno riportato al centro dell’attenzione pubblica il dolore mai superato per la scomparsa di Ylenia Carrisi. A intervenire questa volta è stata Romina Carrisi, ospite di Verissimo, dove ha scelto di affrontare senza filtri la nuova frattura esplosa tra i genitori. Tutto è nato dalle dichiarazioni rilasciate da Romina Power a Belve. Nel dialogo con Francesca Fagnani, la cantante aveva raccontato quanto si fosse sentita sola nel periodo più duro della sua vita, lasciando intendere di non aver ricevuto il sostegno di cui aveva bisogno dopo la scomparsa della figlia a New Orleans nel 1993.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Romina Carrisi sulle tensioni tra Al Bano e Romina Power: ‘Mia sorella ricorda momenti più tragici’

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