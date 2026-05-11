Roman Stoica ha vinto l’EPT di Montecarlo nel Main Event. Il giocatore russo, che aveva ottenuto due piazzamenti tra i primi trenta in tornei a Malta e Praga, ha concluso la competizione con la vittoria. La finale si è svolta nei giorni scorsi, mettendo fine alla lunga corsa del torneo. Con questa vittoria, Stoica si è aggiudicato il primo premio e un titolo importante nel circuito europeo di poker.

L'ultimo atto del Main Event ha visto trionfare un giocatore che sta vivendo un momento pazzesco. Dopo averci provato a Malta e Praga con due piazzamenti in top 30, ecco che arriva il successo "pesante". Il vincitore dell'EPT di Montecarlo è Roman Stoica che ha sconfitto in heads up il favorito Binder Tantissima action nel final day. Dal "regalo" di Raul Mestre al malloppo di Malpelli che si era qualificato con un satellite. Dopo 4 ore di gioco è calato il sipario. Coppa, foto e assegno per il vincitore dell'EPT di Montecarlo vanno a Roman Stoica che si è imposto su Bernhard Binder A inizio giornata c'erano ancora 8 pretendenti al titolo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roman Stoica ce l'ha fatta. Il russo conquista l'EPT di Montecarlo

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