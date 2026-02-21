Monaldi il piccolo Domenico non ce l’ha fatta

Domenico, il bambino di otto anni che aveva subito un trapianto di cuore, è deceduto questa mattina all'ospedale Monaldi. La causa della sua morte sembra essere legata alle complicazioni post-operatorie, che non gli hanno dato speranza di sopravvivere. Il piccolo aveva affrontato l’intervento con coraggio, ma le sue condizioni si sono aggravate nelle ultime ore. La famiglia si trova ora in lutto per la perdita improvvisa di Domenico.

L’epilogo si sapeva già, eppure la speranza continuava ad esserci, purtroppo il secondo trapianto a Domenico non è stato fatto perché non avrebbe avuto esito positivo. Così si è preferito continuare con le cure palliative, il bimbo di due anni è rimasto attaccato all’ecmo fino alla fine ma nel frattempo i suoi organi hanno iniziato a mostrare insufficienza e il piccolo ha avuto anche un’emorragia celebrale. Mamma Patrizia e papà Antonio sapevano già che presto ciò sarebbe accaduto, sono sempre stati realisti, ma non per questo hanno smesso di sperare in un miracolo. Proprio due giorni fa si parlava della possibilità di impiantare un altro cuore, ma gli esiti sarebbero stati negativi: Domenico non avrebbe resistito ad un altro trapianto.🔗 Leggi su Ildifforme.it

