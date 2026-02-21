Bimbo trapiantato il piccolo Domenico non ce l' ha fatta

Domenico, un bambino di due anni, è morto questa mattina al Monaldi, dove era ricoverato da settimane. Il piccolo aveva subito un trapianto di cuore il 23 dicembre, ma il cuore impiantato si era danneggiato durante il trasporto. Nonostante le cure intensive, i medici non sono riusciti a salvarlo. La famiglia si trova in lutto per la perdita del bambino. La sua storia ha suscitato molte preoccupazioni tra i cittadini.

Alle 9.20 di questa mattina il cuore del piccolo Domenico ha cessato di battere. Il bambino di due anni ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, sottoposto il 23 dicembre scorso a un trapianto rivelatosi poi compromesso, non ce l’ha fatta. Dopo settimane trascorse in terapia intensiva, sostenuto dall’Ecmo e assistito da un’équipe multidisciplinare, il quadro clinico si è aggravato in modo irreversibile nelle ultime ore. La telefonata alla madre è arrivata prima dell’alba. Un invito a correre in ospedale. Poco dopo, accanto al letto del piccolo, si sono riuniti i familiari. Nei giorni precedenti, d’intesa con i medici, era stato stabilito che non si sarebbe proceduto con ulteriori manovre invasive in caso di arresto cardiaco, evitando un prolungamento artificiale delle sofferenze.🔗 Leggi su Laverita.info

Domenico non ce l’ha fatta, è morto il bimbo trapiantato a Napoli con un cuore danneggiato. Tajani: “Riposa in pace, piccolo angelo”Domenico, il bambino di due anni e quattro mesi, è morto a causa di un cuore troppo danneggiato, che aveva ricevuto durante un trapianto al Monaldi di Napoli.

Monaldi, il piccolo Domenico non ce l’ha fattaDomenico, il bambino di otto anni che aveva subito un trapianto di cuore, è deceduto questa mattina all'ospedale Monaldi.

Il piccolo Domenico non ce l'ha fatta: l'annuncio dell'avvocato

