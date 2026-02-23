Plant & sip | da Radici workshop gratuito di micro-giardinaggio con aperitivo

Plant & Sip ha organizzato un workshop gratuito di micro-giardinaggio presso Radici, motivato dal desiderio di diffondere la passione per le piante tra i partecipanti. Durante l’evento, i partecipanti imparano a realizzare piccoli ecosistemi in vasetto, accompagnati da un aperitivo. L’obiettivo è coinvolgere la comunità creando uno spazio di condivisione e creatività. I partecipanti si preparano a portare a casa un proprio mini-giardino in vaso.

Vieni a creare il tuo mini-ecosistema in vasetto, sorseggiando un calice di vino e condividendo l'esperienza con la tua comunità. Venerdì 6 marzo 2026, alle 18:30, da RADICI – Museo della Natura, in Via Antonio Gagini 23, a Palermo si terrà un corso di workshop di micro-giardinaggio con aperitivo. L'evento è gratuito ma i posti sono limitati ed è richiesta la prenotazione. Per maggiori informazioni contattare Sara Ibrahim all'indirizzo email: [email protected].