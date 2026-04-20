La cantante americana si trovava a Roma per partecipare a un evento privato presso la Nuvola di Fuksas, nell’ambito della cerimonia organizzata da un’azienda internazionale. Durante il soggiorno, ha deciso di visitare la Fontana di Trevi, ma anziché usare la moneta tradizionale, ha optato per un metodo alternativo per realizzare il rito. La presenza della star è stata notata da alcuni testimoni, che hanno riferito dell’episodio senza ulteriori dettagli.

K aty Perry era a Roma per lavoro, un evento privato alla Nuvola di Fuksas all’EUR per la Vorwerk International Award Night. Poi, finito di cantare, ha cambiato d’abito e ha fatto quello che fanno tutti a Roma: ha fatto il giro del centro di notte. Con un risultato prevedibile. I look più memorabili di Katy Perry. guarda le foto Katy Perry, la carta di credito nella Fontana di Trevi. Tuta beige, occhiali da vista, pochi la riconoscono. Katy Perry arriva a Fontana di Trevi e vuole partecipare al rituale della monetina, ma non ne ha. Soluzione: tira fuori la carta di credito e la immerge nell’acqua. Qualcuno la riprende, lei ci ride su e posta il video con la didascalia «Just Rome’ing around», gioco di parole tra roaming e Roma.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La popstar turista a Roma: sprovvista della classica monetina, ha deciso di fare l'upgrade al rito alla Fontana di Trevi

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