Katy Perry turista a Fontana di Trevi e lancia la carta di credito | VIDEO

Dopo una giornata lavorativa, la cantante statunitense è stata vista passeggiare nel centro di Roma e si è recata presso la Fontana di Trevi. Durante la visita, ha preso la carta di credito e l’ha gettata nella fontana. La scena è stata ripresa in un video diffuso online, in cui si vede chiaramente il gesto della artista. Nessun commento ufficiale è stato rilasciato in merito a questa azione.

Dopo una serata di lavoro, Katy Perry si è concessa una serata in centro a Roma ed ha gettato la carta di credito a Fontana di Trevi Sta spopolando il video diKaty Perryche lancia la carta di credito a Fontana di Trevi. La cantante è a Roma per un evento privato che ha fatto alla Nuvola dell’Eur e poi nella notte si è fatta una passeggiata per il centro ed è andata davanti uno dei simboli di Roma. Qui ha deciso di fare il canonico rito, quello del lancio della monetina ma, non avendo soldi fisici a disposizione, ha usato la sua carta di credito. Nel video che sta spopolando, infatti, lei lancia la sua tessera sebbene non lo faccia nella maniera corretta e come in genere vengono lanciate le monete verso la fontana.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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