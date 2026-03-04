Scontro tra treni sulla linea Termini-Centocelle a Roma | stop al servizio dopo l’urto a Ponte Casilino

Mercoledì 4 marzo 2026 a Roma due treni della linea Termini-Centocelle sono entrati in collisione a Ponte Casilino, causando l’interruzione del servizio ferroviario sulla linea. L’incidente si è verificato al mattino e ha coinvolto due convogli, senza ancora dettagli ufficiali sulle cause. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Attimi di tensione nella mattina di mercoledì 4 marzo 2026 a Roma, dove due convogli della linea Termini-Centocelle sono rimasti coinvolti in uno scontro all'altezza di Ponte Casilino. L'episodio si è verificato a poche fermate dal capolinea di Termini, in un tratto considerato particolarmente sensibile per la gestione della circolazione.