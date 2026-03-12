Roma | rimossi quintali rifiuti e bonificate aree Municipio XIV intervento anche a Centocelle

Gli agenti del XIV Gruppo Montemario della Polizia Locale di Roma Capitale hanno rimosso diversi quintali di rifiuti e bonificato aree a Valle Aurelia e Balduina. L’intervento è stato realizzato in collaborazione con le strutture competenti della città per migliorare il decoro urbano nelle zone di Roma. L’operazione ha interessato anche Centocelle, dove sono state effettuate attività simili.

Una duplice operazione a tutela del decoro urbano è stata effettuata dagli agenti del XIV Gruppo Montemario della Polizia Locale di Roma Capitale, in sinergia con le strutture competenti della città, nelle aree di Valle Aurelia e Balduina. Il primo intervento ha avuto luogo all’interno del Parco del Pineto, sul lato di via Albergotti, dove sono stati rimossi circa 5 metri cubi di rifiuti, riconducibili a bivacchi, e demolita una baracca abusiva che si trovava nell’area. Le attività, che hanno visto la partecipazione del personale dell’assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, di Ama – Decoro Urbano, del Servizio Giardini e dell’Ente Roma Natura, sono proseguite con lo sfalcio della vegetazione e la bonifica di altre zone del parco, dove erano presenti situazioni di degrado. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

