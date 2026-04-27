È stata sequestrata una banca clandestina gestita da un'associazione criminale di origine cinese, coinvolta nel riciclaggio di denaro derivante da evasione fiscale e altre attività illecite. Durante le operazioni sono stati posti sotto sequestro beni per un valore di circa 40 milioni di euro. Complessivamente, sono 12 le persone indagate, tra cui anche alcuni imprenditori. La scoperta è avvenuta nel territorio di una città del Nord Italia.

PADOVA - Scoperta una banca clandestina gestita da un'associazione per delinquere di matrice cinese, utilizzata per riciclare denaro proveniente da svariate attività illecite, come evasione fiscale, usura e abusiva attività bancaria e finanziaria. La Guardia di finanza di Venezia e Padova stanno eseguendo l'ordinanza disposta dal giudice per la indagini preliminari, che prevede misure cautelari e sequestri. Le operazioni si stanno svolgendo in diverse città, tra cui Padova, Venezia, Treviso, Brescia, Milano e Prato, con 35 perquisizioni tra abitazioni e aziende. Coinvolti anche alcuni uffici del Centro Ingrosso Cina di Padova. In...🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Banca clandestina per ripulire il denaro dell'evasione fiscale: sequestrati beni per 40 milioni, 12 indagati. Coinvolti anche imprenditori

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