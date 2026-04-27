Una banca clandestina gestita da un’associazione per delinquere di origine cinese è stata scoperta a Padova. La struttura era utilizzata per riciclare denaro proveniente da attività illecite. Sono stati sequestrati beni per un valore di 40 milioni di euro e 21 persone sono state indagate. Tra i coinvolti ci sono anche alcuni imprenditori. La scoperta è stata fatta dalle forze dell’ordine durante le indagini.

PADOVA - Scoperta una banca clandestina gestita da un'associazione per delinquere di matrice cinese, utilizzata per riciclare denaro proveniente da svariate attività illecite, come evasione fiscale, usura e abusiva attività bancaria e finanziaria. La Guardia di finanza di Venezia e Padova stanno eseguendo l'ordinanza disposta dal giudice per la indagini preliminari, che prevede misure cautelari e sequestri. Le operazioni si stanno svolgendo in diverse città, tra cui Padova, Venezia, Treviso, Brescia, Milano e Prato, con 35 perquisizioni tra abitazioni e aziende. Coinvolti anche alcuni uffici del Centro Ingrosso Cina di Padova. In...🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Banca clandestina per ripulire il denaro dell'evasione fiscale: sequestrati beni per 40 milioni, 21 indagati. Coinvolti anche imprenditori

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