Roma rinnovo Dybala | Gasperini spinge tra Boca e Fenerbahce

Dopo la partita contro il Parma, l’attaccante argentino ha parlato ai microfoni, facendo riferimento al suo futuro e alle possibilità di trasferimento. Le sue dichiarazioni hanno riacceso le discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori, mentre nelle ultime settimane si sono intensificate le voci su un possibile rinnovo con la squadra attuale o su un trasferimento in club come Boca Juniors o Fenerbahçe. Il mercato rimane aperto e le decisioni sono ancora da definire.

Le luci del Tardini non hanno spento il fuoco delle polemiche sul futuro di Paulo Dybala, che nel post-partita della vittoria contro il Parma ha rilasciato dichiarazioni destinate a scuotere l’ambiente giallorosso. L’attaccante argentino ha gelato i tifosi sottolineando come la società non abbia ancora avviato alcun tipo di contatto per discutere il rinnovo del contratto, aggiungendo con una punta di amarezza che l’imminente derby contro la Lazio rappresenterà, con ogni probabilità, il suo congedo definitivo dal pubblico dello stadio Olimpico. La frattura tra il calciatore e la proprietà sembra farsi profonda, proprio nel momento in cui la squadra avrebbe bisogno di certezze per il finale di stagione.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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