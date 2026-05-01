Il futuro di Paulo Dybala rimane incerto mentre si avvicina la conclusione della stagione. La Roma si appresta a riaccogliere il calciatore, che nel frattempo è al centro di voci di mercato e trattative tra Italia e Argentina. La situazione appare complessa, con il giocatore coinvolto in discussioni che riguardano il suo eventuale ritorno in Sud America o la permanenza in Italia. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito la decisione finale.

La Roma si prepara a riabbracciare il suo leader tecnico nel momento più delicato della stagione, ma il futuro di Paulo Dybala si tinge di un giallo internazionale che agita le acque tra Trigoria e Buenos Aires. Dopo essersi allenato stabilmente con il gruppo per l’intera settimana, l’attaccante argentino è finalmente pronto a riprendersi una maglia da titolare per la sfida contro la Fiorentina, proprio mentre dall’estero rimbalzano notizie clamorose sulla sua prossima destinazione. Se l’obiettivo immediato resta la conquista di un posto in Champions League con la maglia giallorossa, le indiscrezioni lanciate da Espn descrivono uno scenario futuro già scritto: la Joya avrebbe infatti già siglato un contratto preliminare con il Boca Juniors, club dove riabbraccerebbe l’amico e compagno di nazionale Leandro Paredes.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Dybala, futuro tra Roma e Boca Juniors: la verità

DYBALA E IL BOCA, 50 MILIONI PER LA JUVE, IL PATTO VLAHOVIC MILAN TUTTA LA VERITA

Notizie correlate

Dybala tra convalescenza e futuro lontano dalla Roma: Boca Juniors o Turchia?Gli ultimi mesi romani tra la gioia di essere papà e la consapevolezza che giocherà al massimo altre 5-6 partite in maglia giallorossa.

Dybala si opera: addio Roma, il futuro è il Boca JuniorsPaulo Dybala si sottoporrà a un intervento chirurgico al ginocchio presso Villa Stuart, segnando quasi con certezza la fine del suo percorso alla...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Roma, Dybala tra campo e futuro: Voglio il Mondiale. Il Boca? Oggi difendo il giallorosso, ma...; La corsa verso il Mondiale, l'amicizia con Paredes e il futuro tra Roma e Boca Juniors: parla Paulo Dybala; Dybala, il futuro è un rebus tra Roma e Boca Juniors: la situazione; Dybala sul futuro: Il Boca Juniors? Non si sa mai, ma ora la Roma e i Mondiali.

La suocera di Dybala: Ama la Roma, ma ha un sogno. Giocare nel Boca per il papàCatherine Fulop, madre di Oriana Sabatini, ha acceso l'illusione del mondo Boca Juniors rivelando il desiderio più forte che ha Paulo Dybala. tuttomercatoweb.com

Dybala, attaccante della Roma in scadenza di contratto a giugno, ha aperto al trasferimento al Boca Juniors: le dichiarazioniDybala, attaccante della Roma in scadenza di contratto a giugno, ha aperto al trasferimento al Boca Juniors: le dichiarazioni ... calcionews24.com

Dybala, futuro ancora da scrivere Tra talento infinito e condizioni fisiche da gestire, il rinnovo dell’argentino resta uno dei nodi più caldi a Trigoria Nessun accordo con il Boca Juniors: le voci degli ultimi giorni sono state smentite La volontà del gio - facebook.com facebook

Il futuro di Dybala alla Roma: possibile addio all'orizzonte Il talento argentino sembra sempre più lontano dalla Capitale. Dopo una stagione complicata tra infortuni e rendimento incostante, Dybala avrebbe trovato un accordo preliminare con il Boca Juniors x.com