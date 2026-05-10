Al Tardini si è giocata una partita ricca di emozioni tra Parma e Roma, conclusa con una vittoria per 3-2 dei giallorossi. Nel finale, a pochi minuti dalla fine, Malen ha segnato con freddezza dal dischetto, portando avanti la Roma e decidendo il risultato. La gara è stata caratterizzata da continui colpi di scena, con i padroni di casa che avevano recuperato lo svantaggio iniziale.

Parma 10 maggio 2026 - È successo semplicemente di tutto al Tardini tra Parma e Roma, alla fine però il destino ha premiato i giallorossi. È 2-3 in favore degli ospiti, capaci di ribaltare la gara all'interno di un maxi recupero durato ben 13 minuti. I capitolini sprecano il vantaggio iniziale di Malen e vengono ribaltati dai gol di Strefezza e Keita. Due marcature che testimoniano la grandissima solidità del Parma. Con la forza dei nervi e del talento a loro disposizione però i romanisti sono capaci di ribaltare tutto e festeggiare la vittoria al triplice fischio finale. Rensch sale in cattedra: segna il gol del pari e conquista il rigore del sorpasso, poi il connazionale Malen dagli undici metri completa l'opera.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Parma-Roma 2-3: Malen glaciale dal dischetto la ribalta nel recupero da 12'

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