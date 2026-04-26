Roma colpo Champions a Bologna | Malen da record e torna Dybala

La Roma ha vinto una partita importante a Bologna, con un risultato di 0-2. Malen ha segnato una rete record, mentre Dybala è tornato in campo dopo un periodo di assenza. La squadra giallorossa ha così conquistato tre punti, interrompendo un periodo senza vittorie in trasferta. La sfida si è svolta al Dall’Ara, stadio di casa del Bologna.

La Roma si riprende il proprio destino e, con un mese e mezzo di ritardo sui piani, torna a espugnare il Dall’Ara superando il Bologna per 0-2. È una vittoria che profuma di rinascita per la squadra di Gian Piero Gasperini, capace di archiviare le recenti turbolenze societarie e tecniche con una prestazione pulita, seria e finalmente verticale. Il successo in trasferta, che mancava addirittura dal 18 gennaio scorso ( Torino-Roma ), consente ai giallorossi di blindare il piazzamento in Europa League e di continuare a sognare un posto al sole in Champions League, portandosi a soli due punti dalla Juventus in attesa del big match di San Siro. Il protagonista assoluto della serata emiliana è ancora una volta Donyell Malen, ormai stabilmente al centro dell’universo giallorosso.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, colpo Champions a Bologna: Malen da record e torna Dybala Notizie correlate Roma, torna il tridente Malen-Dybala-Soulé: Gasperini si gioca la Champions a BolognaIl ritorno di Paulo Dybala e Matias Soulé dal primo minuto a Bologna modifica l’assetto tattico della Roma in vista dello sprint per la... Roma, tridente da Champions per il Napoli: Dybala e Malen guidano la caricaLa Roma si prepara alla spedizione di Napoli con un carico di ottimismo che mancava da settimane, pronta a sfidare i fantasmi di un tabù scontri... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Malen da capogiro, trascina la Roma nella rincorsa alla Champions: ora è a un passo dal primato di Balotelli; Serie A: colpo Roma a Bologna, 0-2; Malen devastante: numeri da urlo, la Roma si aggrappa al suo faro nella volata finale che vale la Champions; Colpo di tacco, trivela e assist per El Aynaoui: Malen show in Bologna-Roma, la fotosequenza. Malen da capogiro, trascina la Roma nella rincorsa alla Champions: ora è a un passo dal primato di BalotelliMalen firma numeri da capogiro e trascina la Roma nella rincorsa alla Champions League: ora è a un passo dal primato di Balotelli per impatto da gennaio ... fanpage.it Serie A: colpo Roma a Bologna, 0-2La Roma rilancia le ambizioni Champions col successo a Bologna. Malen letale al primo affondo (7') imbeccato da El Aynaoui in una difesa svagata. Felsinei poco concentrati, Malen ha diverse ... rainews.it Malen sempre più decisivo: da quando la Fifa ha introdotto il mercato invernale (2001/2002) solo un giocatore ha segnato più gol dell’olandese dal suo arrivo a gennaio alla fine del campionato. È Mario Balotelli, che nel 2012/2013 mise a segno 12 reti. L’atta - facebook.com facebook 11° gol e 1° assist da quando è arrivato Semplicemente, Donyell Malen. Semplicemente, incontenibile x.com