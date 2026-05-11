Roma record di punti e sogni Champions con Gasperini

La Roma di Gian Piero Gasperini ha vinto contro il Parma in una partita conclusa negli ultimi minuti. Con questa vittoria, il club ha stabilito un nuovo record di punti in campionato e si avvicina alla qualificazione in Champions League. La partita ha visto un finale emozionante, con i giallorossi che hanno conquistato tre punti fondamentali nella loro stagione.

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La Roma di Gian Piero Gasperini batte il Parma in un finale mozzafiato e mette il timbro su una stagione che sta riscrivendo le statistiche recenti del club capitolino. Con i tre punti conquistati al Tardini, i giallorossi salgono a quota 67 punti dopo 36 giornate di campionato, blindando una posizione che riaccende concretamente le speranze di una qualificazione in Champions League che manca ormai da troppo tempo. Si tratta del picco di rendimento più alto fatto registrare dalla società nelle ultime sette stagioni, un dato che certifica l’efficacia della cura Gasperini e la ritrovata competitività di un gruppo capace di superare i propri limiti storici.🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Roma-Fiorentina: Gasperini cerca punti Champions all’OlimpicoLa corsa per l’Europa della Roma passa per le mura amiche dello Stadio Olimpico, dove oggi i giallorossi affrontano la Fiorentina nel match valido... Roma-Juventus: Spalletti contro Gasperini a caccia di punti Champions. Le probabili formazioniRoma 28 febbraio 2026 - La lotta Champions entra nel vivo, il campionato entra nell'ultimo terzo di stagione e per aprire questo rush finale lo... Argomenti più discussi: Malen è la svolta invernale della Roma: battuto il record di Balotelli, da gennaio ha segnato quanto Kane; Roma cura Roma, oltre 400 interventi durante l'edizione 2026. La conclusione allo skate park del Ponte della Musica; Favore alla Roma? Di Francesco lancia la sfida alla Juve: Non serve nemmeno chiedere, ci servono punti; Internazionali d'Italia 2026: record assoluto di biglietti venduti in una singola giornata. Djokovic affina il gioco in Piazza del Popolo in vista del ritorno a Roma - Reddit reddit ? Appunti di viaggio Indoor, erba, cemento, terra. Altura, sole, vento, umidità, caldo secco, pioggia e tetto mobile. Vince ovunque Sinner. Vincerebbe pure sul parquet di legno. Sul ghiaccio ancora di più. I primi 17', sul 5-0, i sintomi erano quelli della sindrom - x.com x.com