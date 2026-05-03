Nella trentacinquesima giornata di Serie A, la Roma affronta in casa la Fiorentina allo Stadio Olimpico. La squadra giallorossa cerca di ottenere punti fondamentali per la qualificazione alla Champions League. La partita si gioca in un momento in cui entrambe le formazioni sono impegnate a migliorare la propria posizione in classifica. La sfida si svolge con l’obiettivo di portare a casa il risultato desiderato.

La corsa per l’Europa della Roma passa per le mura amiche dello Stadio Olimpico, dove oggi i giallorossi affrontano la Fiorentina nel match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A. La squadra di Gian Piero Gasperini, attualmente sesta a quota 61 punti, ha l’imperativo di sfruttare il fattore campo per consolidare una posizione che vede nei capitolini la terza miglior difesa del torneo, con appena 29 reti subite. Di contro, la compagine viola approda nella Capitale con la necessità di allontanarsi definitivamente dalle zone calde della classifica, forte di un quindicesimo posto a 37 punti e di una striscia di risultati utili che testimonia un momento di salute insospettabile.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Fiorentina: Gasperini cerca punti Champions all’Olimpico

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