Il 28 febbraio 2026 a Roma si gioca la partita tra Roma e Juventus, due squadre che cercano punti importanti per la qualificazione alla Champions. Le probabili formazioni sono state annunciate, mentre le due squadre preparano questa sfida decisiva. La partita segna un momento cruciale nel campionato, che si avvicina alla fase conclusiva con molte tensioni in gioco.

Roma 28 febbraio 2026 - La lotta Champions entra nel vivo, il campionato entra nell'ultimo terzo di stagione e per aprire questo rush finale lo scontro diretto tra Roma e Juventus è il preludio perfetto di un finale ad altissima tensione. Luciano Spalletti, un passato di altissimo livello in giallorosso, torna da avversario per issare i bianconeri tra le prime quattro della classifica. Gian Piero Gasperini invece, un lunghissimo passato da juventino sia in campo, sia in panchina, per riportare i capitolini tra le stelle del calcio europeo. Quattro punti di vantaggio in favore dei padroni di casa, un piccolo cuscinetto, che può diventare una voragine, o sparire nel giro di novanta minuti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Roma-Juventus: Spalletti contro Gasperini a caccia di punti Champions. Le probabili formazioni

Leggi anche: Calcio femminile, Juventus a caccia dei tre punti contro il Sankt Pölten per i playoff in Champions League

Roma-Genoa, le probabili formazioni di Gasperini e De RossiABBONATI A DAYITALIANEWS Prepartita e contesto della gara Per la diciassettesima giornata di Serie A, Roma e Genoa si affrontano questa sera allo...

Gol PAZZESCHI che non vedremo più

Una raccolta di contenuti su Roma Juventus.

Temi più discussi: Roma-Juve, la probabile formazione: Koopmeiners in pole e un Bremer in più per Spalletti; Roma-Juventus: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Scommesse calcio, Serie A: Roma-Juventus, Gasperini favorito all’Olimpico. Spalletti contro il suo passato, 2 a 3,10 su Snai; Le probabili formazioni di Roma-Juventus (Serie A).

Roma-Juventus: Spalletti contro Gasperini a caccia di punti Champions. Le probabili formazioniTre punti dal peso specifico elevatissimo nella lotta Champions, gli juventini per chiudere subito il gap, i giallorossi per la fuga ... sport.quotidiano.net

Roma-Juventus, Spalletti verso la conferma di Perin al posto di Di Gregorio. Tutte le ultimeProbabile formazione Juventus contro la Roma: ballottaggio in porta tra Di Gregorio e Perin, ritorno di Bremer in difesa e occasione per Koopmeiners a centrocampo. calciomercato.com

Il possibile XI di Gian Piero Gasperini in vista di Roma-Juventus #ASRoma #RomaJuventus #SerieA - facebook.com facebook

VG Roma-Juventus - Le probabili formazioni del match. GRAFICA! #ASRoma #RomaJuventus #SerieA x.com