Delegato Usb licenziato presidio di protesta in Piazza dei Signori

Dumitru Stefan, delegato Usb con tredici anni di esperienza alla Gls di Verona, è stato licenziato dopo aver criticato le condizioni di lavoro. La sua revoca ha scatenato una mobilitazione spontanea in Piazza dei Signori, dove i colleghi si sono uniti per chiedere spiegazioni e solidarietà. I lavoratori accusano l’azienda di aver agito per punire le critiche e chiedono un confronto immediato. La protesta continua mentre si attendono sviluppi.

Il sindacato di base e Potere al Popolo hanno denunciato quanto subito da Dumitru Stefan e mobilitano i lavoratori. Il prefetto convoca un incontro È scontro sindacale a Verona attorno al licenziamento di Dumitru Stefan, delegato Usb e da tredici anni figura di riferimento per i lavoratori della Gls di Via delle Trincee. La società Madilo, che gestisce il personale dei driver per conto del corriere, ha comunicato nei giorni scorsi il provvedimento, motivandolo con ragioni che l'Unione sindacale di base definisce «pretestuose». Secondo il sindacato, la vera ragione sarebbe colpire un rappresentante che negli anni ha contribuito a ottenere diritti e tutele che in altre realtà analoghe non sono ancora state raggiunte. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Licenziato per il test del carrello, udienza il 29 in tribunale. Ci sarà un presidio di protestaIl prossimo 29 dicembre si terrà in tribunale a Siena l’udienza riguardante il licenziamento di Fabio Giomi, cassiere di Pam-Panorama, avvenuto dopo il fallimento nel superare il test del carrello.

Sciopero internazionale dei Porti, presidio regionale Usb a SalernoQuesta mattina a Salerno i portuali si sono riuniti in presidio, unendosi allo sciopero internazionale dei porti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Verona: delegato licenziato da appaltatore, no ai comportamenti antisindacali nel magazzino GLS di Via delle Trincee.

Delegato sindacale licenziato, i lavoratori della Mareno Ali Group in sciopero: «Atto grave, maggiore chiarezza sugli scenari industriali e occupazionali»MARENO (TREVISO) - Due giorni di sciopero e presidio davanti alla Mareno Ali Group dopo il licenziamento di un dipendente, con l'incarico di delegato sindacale della Fim Cisl, da parte dei vertici ... ilgazzettino.it

Genova Fabio Ceraudo a Casapound "Siamo medaglia d’oro per la Resistenza: la vostra presenza qui è un affronto e una provocazione." Fabio Ceraudo, ex operaio metalmeccanico, delegato Usb e presidente del Municipio in quota M5S, contesta una deleg - facebook.com facebook