Roma paralizzata | caos nel traffico e sciopero EasyJet oggi

A Roma si registra un forte rallentamento del traffico a causa di alcune arterie stradali completamente bloccate, provocando disagi agli spostamenti. Oggi, uno sciopero dei piloti EasyJet ha portato alla cancellazione di diversi voli in partenza e in arrivo dallo scalo cittadino. La situazione ha generato molte difficoltà per i passeggeri e ha contribuito al caos sulle strade della capitale.

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? Domande chiave Quali arterie stradali sono completamente bloccate in questo momento?. Come influirà lo sciopero dei piloti sui voli EasyJet odierni?. Quali percorsi alternativi possono evitare l'imbuto tra Raccordo e Tangenziale?. Chi gestirà il rischio di rimanere intrappolati nel caos della mobilità?.? In Breve Code su via Flaminia tra Labaro e via dei Due Ponti.. Rallentamenti su via Appia tra Ciampino e raccordo anulare.. Sciopero EasyJet previsto tra le ore 10 e le ore 18.. Ingorghi sulla tangenziale est tra via Monti Tiburtini e via Campi Sportivi.. Il traffico intenso blocca i flussi in entrata a Roma questo lunedì 11 maggio 2026, con code estese sulla diramazione Roma sud tra Torrenova e il raccordo anulare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma paralizzata: caos nel traffico e sciopero EasyJet oggi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cantieri e traffico a Bologna, caos in via Zaccherini Alvisi: “Città paralizzata”Mattinata difficile per la viabilità a Bologna, con traffico in tilt nella zona dell’ospedale Sant’Orsola e in via Zaccherini Alvisi. Caos traffico a Catania: circonvallazione paralizzata già dalle prime ore di lunedìABBONATI A DAYITALIANEWS Mattinata difficile per gli automobilisti Il lunedì mattina rappresenta già una sfida per molti, ma a Catania diventa spesso... Argomenti più discussi: Traffico ancora nel caos: via Resia bloccata, città paralizzata; Colpa di Roma: Firenze nel caos, ma Giorgio cerca ancora alibi; Incidenti, cantieri e caos: la città paralizzata ogni giorno; Italia paralizzata: Maggio 2026 tra caos voli e scuole chiuse. FI Roma: 'Cantieri nel caos e viabilità paralizzata in Municipio V, Gualtieri abbandoni i social e intervenga' x.com