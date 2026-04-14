Cantieri e traffico a Bologna caos in via Zaccherini Alvisi | Città paralizzata

Questa mattina, la viabilità a Bologna ha subito gravi disagi a causa di lavori in corso e interventi di manutenzione. In particolare, via Zaccherini Alvisi si è riempita di veicoli in coda, creando lunghe attese e rallentamenti. La zona dell’ospedale Sant’Orsola ha registrato congestioni significative, influenzando i percorsi abituali dei mezzi di trasporto e causando disagi tra i residenti e i pendolari.

Mattinata difficile per la viabilità a Bologna, con traffico in tilt nella zona dell’ospedale Sant’Orsola e in via Zaccherini Alvisi. Già dalle 7.50 si registravano code e rallentamenti, con disagi per residenti, lavoratori, pazienti e studenti diretti nell’area.Una situazione che si inserisce in.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Qualiano soffocata dal traffico: città paralizzata e cittadini esasperatiNapoli Capitale Europea dello Sport 2026, la Città Metropolitana riceve la sua Bandiera. Roma 3 aprile: traffico, cantieri e Via Crucis bloccano la cittàIl pomeriggio del 3 aprile 2026 vede Roma bloccata da ingorghi significativi sull’Anello, con code che si formano tra la Cassia bis e la Salaria... Cantieri e traffico a Bologna, caos in via Zaccherini Alvisi: “Città paralizzata” x.com