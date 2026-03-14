Da 28 marzo al 4 aprile, presso Spazio5 in via Crescenzio 99D, si tiene la mostra fotografica “Parigi: il colore del silenzio” di Patrizia Fiorentino. L’esposizione presenta una serie di immagini che catturano scorci e atmosfere della città francese, offrendo una visione intima e silenziosa di Parigi. Le fotografie sono visibili durante tutto il periodo dell’evento.

La mostra fotografica Parigi: il colore del silenzio di Patrizia Fiorentino, in esposizione dal 28 marzo al 4 aprile a SPAZIO5 via Crescenzio 99D. Il vernissage si terrà sabato 28 marzo dalle 18.00. “ Parigi: il colore del silenzio ” non è soltanto un omaggio alla città è un’indagine sensoriale condotta attraverso la luce — quella luce parigina che i pittori hanno inseguito per secoli — nel tentativo di fissare ciò che normalmente si sente senza vedere. Il colore è lo strumento principale di questa ricerca: il bianco e nero compare solo dove la forma esige l’assoluto, dove ogni sfumatura cromatica sarebbe rumore. Altrove, è proprio il colore a portare il peso del silenzio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - In mostra a Spazio5 “Parigi: il colore del silenzio” fotografie di Patrizia Fiorentino

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