Roma miracolo Pellegrino | l’outsider batte Tiafoe in due set

Durante un torneo a Roma, il giocatore numero 155 del ranking ha sconfitto l’americano Tiafoe in due set, ottenendo una vittoria inattesa. La partita si è conclusa con un tie-break nel primo set, ma nel secondo Tiafoe ha mostrato segni di affaticamento fisico, che hanno influenzato la sua performance. L’outsider si è imposto grazie a un gioco solido e alla gestione delle energie durante l’incontro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come ha fatto il numero 155 a battere Tiafoe nel tie-break?. Perché l'americano è crollato fisicamente nel secondo set?. Quali fattori tecnici hanno permesso la vittoria del pugliese?. Come può realizzarsi il derby contro Jannik Sinner?.? In Breve Pellegrino numero 155 ATP batte il numero 22 del ranking mondiale.. Primo set vinto dall'azzurro con un tie-break lungo oltre un'ora (10-8).. Vittoria netta nel secondo set per 6-1 dopo il break iniziale a 2-0.. L'azzurro accede agli ottavi e punta al derby contro Jannik Sinner.. Andrea Pellegrino batte Frances Tiafoe con 7-6, 6-1 a Roma dopo essere passato dalle qualificazioni. L’azzurro numero 155 del ranking ATP realizza la vittoria più importante della sua carriera nel Masters 1000, superando il numero 22 del mondo dopo quasi due ore di battaglia intensa sul campo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, miracolo Pellegrino: l’outsider batte Tiafoe in due set ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Exploit agli Internazionali di Roma: Pellegrino batte Tiafoe in due set e vola agli ottavi Impresa di Pellegrino: batte Tiafoe in due set, agli ottavi possibile derby con SinnerPugno al cielo, il sorriso di chi ha compiuto qualcosa di speciale: Andrea Pellegrino, numero 155 del ranking Atp, sconfigge a sorpresa tra gli... Argomenti più discussi: LIVE Nardi-Pellegrino 6-4, 3-6, 3-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il ragazzo di Bisceglie vince il derby e continua a sognare; ATP Roma 2026: Sinner vince all’esordio, avanzano anche Cobolli, Bellucci e Pellegrino. Fuori Shelton e Mensik; Parma-Roma LIVE 1-1: Strefezza risponde a Malen! Miracolo di Suzuki, goal annullato a Pellegrino; Parma-Roma 2-3, pagelle: Rensch al 94' e Malen al 100' fanno risorgere Gasp, rimonta da Champions, beffato Cuesta. r/tennis Discussione Giornaliera (Martedì, 05 Maggio 2026) reddit Parma-Roma LIVE 1-1: Strefezza risponde a Malen! Miracolo di Suzuki, goal annullato a PellegrinoSegui la diretta della sfida. msn.com