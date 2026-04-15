Perseguita il compagno della madre e lo costringe a vivere barricato in casa | arrestato un 36enne

Un uomo di 36 anni è stato arrestato dopo aver perseguitato il compagno della madre, costringendolo a vivere barricata in casa. Secondo quanto ricostruito, l’individuo non tollerava la presenza dell’uomo e, in stato di ebbrezza, lo avrebbe minacciato più volte. La situazione è degenerata portando all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno eseguito l’arresto.

Non sopportava il compagno della madre. Così era diventato il suo bersaglio preferito: dopo aver alzato il gomito, lo minacciava. E in due circostanze aveva decisamente esagerato, gli ha incendiato auto e si è intrufolato di nascosto nella sua abitazione nel territorio di Carini in cerca di.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Neonato tra droga e rifiuti in una casa a Roma: arrestato il compagno della madreLo hanno trovato che dormiva su un materasso adagiato sul pavimento sporco, nudo e circondato da rifiuti, calcinacci e muffe sulle pareti.

“Ti uccido a Pasqua”: perseguita ex moglie e la costringe a cambiare città, arrestato a BeneventoLa Polizia ha arrestato un 50enne nel Beneventano: tormentava la sua ex moglie che, dopo la separazione, aveva intrapreso una nuova relazione...

Temi più discussi: Perseguita e minaccia di morte la ex compagna. La Polizia di Stato lo arresta; Continue intromissioni nella quotidianità della ex, molestie e minacce: 'ammonito' 35enne stalker; Perseguita l’ex compagna . Stalker finisce in manette; Perseguita la ex e finisce in carcere per gli screenshot dei messaggi.

Perseguita e minaccia di morte il compagno della madre, arrestato 36enneL’indagato avrebbe perseguitato sistematicamente il compagno della madre, agendo spesso in stato di alterazione alcolica ... grandangoloagrigento.it

Perseguita e minaccia di morte la ex compagna. La Polizia di Stato lo arrestaLa Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di un cinquantenne italiano pluripregiudicato, in esecuzione del decreto del Magistrato di Sorveglianza che, ... vocedimantova.it

Perseguita e minaccia di morte il compagno della madre, arrestato 36enne L’indagato avrebbe perseguitato sistematicamente il compagno della madre, agendo spesso in stato di alterazione alcolica... - facebook.com facebook