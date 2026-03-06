Uccise il figlio durante una lite familiare | condannato a 11 anni Edoardo Borghini

La Corte d’Assise di Novara ha condannato a 11 anni di reclusione Edoardo Borghini per aver ucciso il figlio Nicolò durante una lite familiare avvenuta il 19 gennaio 2025 nell’abitazione di Ornavasso, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola. La sentenza arriva dopo il processo e la ricostruzione dei fatti.

Secondo la ricostruzione emersa nel processo, il 64enne avrebbe sparato due colpi di fucile al termine di una violenta lite familiare. L’uomo ha sostenuto di aver agito per difendere la moglie. Guerra in Iran, l’ambasciatore israeliano Peled: “Teheran attacca civili e minaccia il mondo. Dovevamo agire ora” La Procura di Verbania aveva chiesto per lui una condanna a 22 anni di carcere. I giudici hanno riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti e quella della provocazione, riducendo quindi sensibilmente la pena rispetto alla richiesta dell’accusa. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro quindici giorni. “Vergogna”. Big Mama e Vannacci, volano parole di fuoco: scontro totale Il difensore dell’imputato, Gabriele Pipicelli, ha annunciato l’intenzione di presentare ricorso in appello. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Novara, 6 marzo 2026 – La corte d'Assise di Novara ha condannato a 11 anni di reclusione Edoardo Borghini per l'omicidio del figlio Nicolò, avvenuto...

