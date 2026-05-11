Roma-Manna | i Friedkin scendono in campo col Napoli

I Friedkin stanno valutando un cambiamento nel settore sportivo e hanno individuato in Giovanni Manna il candidato ideale per il ruolo di direttore sportivo. La società sta considerando questa scelta nel quadro della pianificazione per il prossimo ciclo tecnico, mentre la decisione finale non è ancora stata comunicata ufficialmente. La questione riguarda anche il futuro del club in relazione alle competizioni nazionali e internazionali.

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La Roma riflette per la poltrona di direttore sportivo, individuando in Giovanni Manna l’uomo giusto per avviare il nuovo ciclo tecnico. Con l’addio di Massara ormai considerato una formalità, la proprietà americana ha deciso di puntare con decisione sul dirigente attualmente in forza al Napoli, rispondendo a una specifica richiesta di Gian Piero Gasperini. L’allenatore ha infatti manifestato la necessità di trovare un’intesa professionale più profonda rispetto a quella, definita dallo stesso tecnico come deficitaria, avuta con il DS uscente. L’operazione resta tuttavia ancorata a una complessa partita diplomatica ed economica con il club partenopeo, intenzionato a non concedere sconti per la risoluzione del contratto.🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Roma, scendono in campo i Friedkin: l'ordine per Gasp e i dirigenti è abbassare i toniMagari oggi si ritroveranno ancora una volta tutti insieme, a cercare di capire come andare avanti nel miglior modo possibile. Roma, strappo Gasperini-Massara: i Friedkin valutano MannaLa strategia del silenzio, adottata con rigore nelle ultime ore in casa Roma, sembra essere l’unica via percorribile per arginare una tensione... Argomenti più discussi: Roma, i Friedkin a caccia del nuovo ds: prima offerta per Manna del Napoli; Roma, Manna resta il favorito per il ruolo di ds: D’Amico più defilato; Roma, Gasperini insiste per Manna: i Friedkin si sono mossi in prima persona; Roma-Manna, scendono in campo anche i Friedkin: il nodo principale è De Laurentiis. #Roma, #Friedkin decisi su #Manna: per Gasp è il ds ideale #ASRoma - x.com x.com