Magari oggi si ritroveranno ancora una volta tutti insieme, a cercare di capire come andare avanti nel miglior modo possibile. O magari ognuno se ne starà per conto suo, gestendo l’area di propria competenza, aspettando che arrivino tempi migliori. Di certo c’è che oggi la Roma tornerà ad allenarsi ed allora è anche possibile che Gian Piero Gasperini si interfacci con il senior advisor Claudio Ranieri e il diesse Ricky Massara, cosa che sarebbe anche normale nella gestione ordinaria di un club. Del resto è già successo in passato (come è ovvio che sia) e succederà anche in un futuro più o meno lontano. Ma quanto? Già, perché la tensione che si vive negli ultimi tempi a Trigoria ha di fatto allontanato anche le rispettive anime. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, scendono in campo i Friedkin: l'ordine per Gasp e i dirigenti è abbassare i toni

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