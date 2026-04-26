Roma strappo Gasperini-Massara | i Friedkin valutano Manna

A Roma, si registra un nuovo scontro tra l’allenatore e l’arbitro di gara, con il tecnico che ha espresso critiche pubbliche nei confronti del designatore. La società giallorossa, invece, ha deciso di mantenere il riserbo e di non rilasciare dichiarazioni ufficiali, adottando così una linea di silenzio. La situazione ha portato i dirigenti a considerare diverse opzioni, tra cui la possibile sostituzione di alcuni membri dello staff.

La strategia del silenzio, adottata con rigore nelle ultime ore in casa Roma, sembra essere l’unica via percorribile per arginare una tensione interna che minaccia di travolgere gli attuali assetti societari. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la scelta del club di far parlare esclusivamente Gian Piero Gasperini prima del match contro il Bologna, ufficialmente per una questione di alternanza, è servita in realtà a evitare un imbarazzante scontro frontale in diretta televisiva tra il tecnico e il Direttore Sportivo Frederic Massara. Il punto di rottura appare ormai insanabile: Gasperini ha ammesso pubblicamente un feeling mai scattato con il DS, ribadendo come la sintonia necessaria tra guida tecnica e sportiva non sia, di fatto, mai esistita a Trigoria.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, strappo Gasperini-Massara: i Friedkin valutano Manna Roma-Atalanta, le parole di Gasperini a Sky Sport | Serie A Notizie correlate Roma, strappo Gasperini-Friedkin: spunta la lista di mercato segretaNella mattinata di oggi, un’indiscrezione pubblicata dal Corriere della Sera ha scoperchiato il vaso di Pandora sulle tensioni che agitano i vertici... Roma, i Friedkin scelgono il silenzio. Ranieri-Massara: l’asse che isola GasperiniLa proprietà Friedkin ha confermato la linea del non intervento, congelando ogni confronto tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri fino al termine... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Svolta Roma, ha vinto Gasp: i Friedkin hanno deciso, Ranieri via; Roma, Massara resta in silenzio e Friedkin prepara un altro cambiamento in società con Manna; Ranieri verso l'addio, cosa succede ora? Più poteri a Gasperini e in bilico c'è anche Massara. Ipotesi Giuntoli; Dallo scontro con Gasp ai ritardi sul mercato: tutti gli errori di Ranieri e Massara. Roma, Massara resta in silenzio e Friedkin prepara un altro cambiamento in società con MannaIl direttore sportivo non ha replicato alle parole del tecnico Gasperini, mentre dopo la separazione da Ranieri il club riflette: i dettagli ... corrieredellosport.it Gasperini: Addio Ranieri? Macchina del fango. A Massara ho fatto una richiestaGasperini allo scoperto prima di Bologna-Roma: dall'addio di Ranieri alla rottura con Massara fino al rinnovo di Dybala ... calciomercato.it Così Gasperini in conferenza stampa dopo la vittoria sul Bologna... #Gasperini #Calciomercato #bolognaroma #Ranieri #Massara - facebook.com facebook Gasp prende tutto Rottura totale con Massara “Non c’è feeling”: il tecnico detta la linea La Roma riparte da lui #ASRoma #Roma #asr #Gasperini #Massara #Friedkin #edicola x.com