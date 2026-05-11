Roma Malen da record | 13 gol per il sogno Champions

Donyell Malen ha segnato 13 gol in questa stagione, stabilendo un record personale e attirando l'attenzione nel campionato italiano. Durante una domenica intensa, il calciatore ha dimostrato tutta la sua capacità offensiva, contribuendo alla vittoria della squadra e avvicinando la formazione alla qualificazione in Champions League. La partita si è conclusa con un risultato significativo, lasciando un segno nella classifica e nel percorso stagionale del club.

È una domenica destinata a restare impressa negli annali della Serie A quella che ha visto Donyell Malen prendersi definitivamente le chiavi della Capitale. Con una doppietta che profuma di storia, il centravanti olandese ha trascinato la Roma in una volata Champions League che, fino a poche settimane fa, sembrava un miraggio. Dal momento del suo approdo a Trigoria nella finestra invernale, l’impatto dell’ex Borussia Dortmund è stato senza precedenti: 13 reti in 16 presenze, un bottino che gli permette di staccare Mario Balotelli – fermatosi a quota 12 con il Milan nel 2012 – e di stabilire il nuovo primato assoluto per un acquisto di gennaio nell’era del mercato di riparazione moderno.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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